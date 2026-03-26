تصفيات كأس العالم - تفاصيل ملحق أوروبا قبل انطلاق مواجهات نصف النهائي

الخميس، 26 مارس 2026 - 11:46

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

تنطلق منافسات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس.

وتقام قرعة الملحق الأوروبي بين 16 منتخبا يتنافسون على 4 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم 2026.

ويشهد اليوم الخميس 8 مواجهات في الملحق الأوروبي بمنافسات نصف النهائي.

ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.

إذ يتنافس الـ 4 منتخبات في كل مسار بنصف النهائي لتحديد المتأهلين إلى النهائي للمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم.

وجاءت مسارات التنافس على بطاقات التأهل من الملحق الأوروبي كالآتي:

المسار الأول: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

ويلز × البوسنة والهرسك

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الثاني: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

أوكرانيا × السويد

بولندا × ألبانيا

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الثالث: (بطاقة تأهل)

تركيا × رومانيا

سلوفاكيا × كوسوفو

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الرابع: (بطاقة تأهل)

الدنمارك × مقدونيا الشمالية

التشيك × أيرلندا

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وتأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد.

