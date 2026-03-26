تصفيات كأس العالم - تفاصيل ملحق أوروبا قبل انطلاق مواجهات نصف النهائي
الخميس، 26 مارس 2026 - 11:46
تنطلق منافسات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس.
وتقام قرعة الملحق الأوروبي بين 16 منتخبا يتنافسون على 4 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم 2026.
ويشهد اليوم الخميس 8 مواجهات في الملحق الأوروبي بمنافسات نصف النهائي.
ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.
إذ يتنافس الـ 4 منتخبات في كل مسار بنصف النهائي لتحديد المتأهلين إلى النهائي للمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم.
وجاءت مسارات التنافس على بطاقات التأهل من الملحق الأوروبي كالآتي:
المسار الأول: (بطاقة تأهل)
نصف النهائي:
إيطاليا × أيرلندا الشمالية
ويلز × البوسنة والهرسك
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
المسار الثاني: (بطاقة تأهل)
نصف النهائي:
أوكرانيا × السويد
بولندا × ألبانيا
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
المسار الثالث: (بطاقة تأهل)
تركيا × رومانيا
سلوفاكيا × كوسوفو
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
المسار الرابع: (بطاقة تأهل)
الدنمارك × مقدونيا الشمالية
التشيك × أيرلندا
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
وتأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد.