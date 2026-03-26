هوساوي يناشد الجمهور السعودي بالحضور أمام منتخب مصر

ناشد مراد هوساوي لاعب المنتخب السعودي جمهور منتخب بلاده بالحضور الكثيف خلال مواجهة مصر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية الساعة 7:30 مساء الجمعة، 27 مارس، على ملعب الإنماء بجدة.

وقال مراد هوساوي، لاعب المنتخب السعودي عبر صحيفة الشرق الأوسط: "جاهزون لخوض مواجهة منتخبي مصر وصربيا".

وأضاف "سنواجه فريقين يتميزان بالقوة البدنية الكبيرة، وهذا يعد أفضل إعداد لكأس العالم".

وأتم تصريحاته "أناشد الجمهور السعودي حضور المواجهة المقبلة أمام المنتخب المصري، لأن وجودهم يمثل دافعا كبيرا لنا".

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء.

فيما يلتقي المنتخب السعودي في اليوم ذاته أمام صربيا في العاصمة بلجراد.

وكان منتخب مصر قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية قبل أن تنطلق البعثة نحو مدينة جدة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.