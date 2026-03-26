هوساوي يناشد الجمهور السعودي بالحضور أمام منتخب مصر

الخميس، 26 مارس 2026 - 11:34

كتب : FilGoal

ناشد مراد هوساوي لاعب المنتخب السعودي جمهور منتخب بلاده بالحضور الكثيف خلال مواجهة مصر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية الساعة 7:30 مساء الجمعة، 27 مارس، على ملعب الإنماء بجدة.

وقال مراد هوساوي، لاعب المنتخب السعودي عبر صحيفة الشرق الأوسط: "جاهزون لخوض مواجهة منتخبي مصر وصربيا".

أخبار متعلقة:
حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة السعودية منافس مصر - رينارد يستدعي لاعب الهلال لتعويض هوساوي المدافع الثاني.. منتخب السعودية يستبعد زكريا هوساوي بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية

وأضاف "سنواجه فريقين يتميزان بالقوة البدنية الكبيرة، وهذا يعد أفضل إعداد لكأس العالم".

وأتم تصريحاته "أناشد الجمهور السعودي حضور المواجهة المقبلة أمام المنتخب المصري، لأن وجودهم يمثل دافعا كبيرا لنا".

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء.

فيما يلتقي المنتخب السعودي في اليوم ذاته أمام صربيا في العاصمة بلجراد.

وكان منتخب مصر قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية قبل أن تنطلق البعثة نحو مدينة جدة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.

نرشح لكم
أون سبورت تعلن نقل مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 لضمان الحضور حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة السعودية منافس مصر - رينارد يستدعي لاعب الهلال لتعويض هوساوي الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز المدافع الثاني.. منتخب السعودية يستبعد زكريا هوساوي الرياضية: رينارد يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس قبل مواجهة مصر شبكة ESPN: اتحاد جدة مهتم بضم كاسيميرو.. والقرار مرتبط بمصير فابينيو
كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية 14 دقيقة | كرة سلة
رئيس نيويورك سيتي: نرغب في ضم محمد صلاح لكن يجب أن تكون رغبته أيضا 25 دقيقة | ميركاتو
أون سبورت تعلن نقل مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا 33 دقيقة | منتخب مصر
مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا 53 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: إنتر يدرس بيع تورام.. وأندية إنجليزية تترقب الشرط الجزائي ساعة | الكرة الأوروبية
لوفتوس تشيك يعود إلى تدريبات ميلان بعد إصابته الدامية ساعة | الكرة الأوروبية
لورينتي: برشلونة يريد الانتقام.. وأرغب في الاعتزال بقميص أتلتيكو ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - بمشاركة العراق والكونغو.. تفاصيل الملحق العالمي ساعة | الكرة الإفريقية
