ليكيب: ريال مدريد أخطأ في فحص ركبة كامافينجا المصابة مثل مبابي

يبدو أن الجهاز الطبي لريال مدريد أخطأ في تشخيص إصابة إدواردو كامافينجا مثلما فعل مع كيليان مبابي.

وذكرت إذاعة كوبي الإسبانية في وقت سابق أن الجهاز الطبي لريال مدريد قام بفحص الركبة اليمنى السليمة بدلا من اليسرى المصابة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية وفقا لمصادر مختلفة أن ريال مدريد أخطأ أيضا في فحص الركبة المصابة لكامافينجا يوم 3 ديسمبر.

وتواجد اللاعب بعدها بأربع أيام على مقاعد البدلاء أمام سيلتا فيجو بشكل طبيعي قبل أن يغيب لأسبوعين بعد ذلك بعدما اتضحت الإصابة في الركبة الأخرى.

وكان مبابي يعاني من مشكلة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى منذ نهاية 2025، وواصل اللعب رغم الآلام، قبل أن يتم تشخيصه في بداية مارس بالتواء في الركبة.

وهو ما تسبب في غيابه عن خمس مباريات، وسط تقارير تحدثت عن احتمالية خضوعه لعملية جراحية قد تهدد مشاركته في كأس العالم 2026.

لكن ريال مدريد أكد لاحقًا عدم الحاجة لأي تدخل جراحي، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة كبديل في مباراتي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

كما تم استدعاؤه لقائمة منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي لمواجهتي البرازيل وكولومبيا الوديتين في الولايات المتحدة.