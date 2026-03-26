كرة سلة - بعد أول مباراتين.. الاتحاد يعلن الموافقة على حضور 500 مشجع بصالة العاصمة

الخميس، 26 مارس 2026 - 10:34

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد السكندري - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور الجماهير على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك بعد خوض أول مباراتين في سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة.

ولعب فريقا الأهلي والمصرية للاتصالات أول مباراتين بدون حضور جماهيري لعدم الحصول على الموافقات الأمنية.

وكشف الاتحاد المصري برئاسة عمرو مصيلحي عن الحصول على موافقة الجهات الأمنية على حضور 500 مشجع بواقع 250 مشجعا لكل فريق في مباريات نصف نهائي الدوري بصالة العاصمة الجديدة.

ويتم حجز التذاكر عبر موقع شركة تذكرتي بسعر موحد قدره 100 جنيه للتذكرة.

وشدد اتحاد السلة على أنه يعمل بكل جهد وشغف من أجل عودة الجماهير للمدرجات بكامل طاقتها، لأن وجودهم يمثل روح اللعبة وقوتها الحقيقية.

ويشدد الاتحاد على ثقته الكبيرة في جماهير كرة السلة ويهيب بالجيمع الالتزام بالروح الرياضية التي عهدها منهم.

وكان الزمالك قد واجه الاتحاد السكندري على صالة برج العرب في أول مباراتين بحضور 500 مشجع لكل فريق.

وتقام المباراتان الثالثة والرابعة من المواجهتين على صالة العاصمة الإدارية.

