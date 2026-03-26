الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز

الخميس، 26 مارس 2026 - 00:42

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

اتفقت إدارة الفتح السعودي مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتجديد تعاقده مع الفريق.

ويتولى جوميز تدريب الفتح منذ موسم 2024 - 2025.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن اتفاق إدارة الفتح السعودي مع جوزيه جوميز على استمراره في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل 2026 - 2027.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الفتح اتفقت مع المدرب البرتغالي على وضع بند أفضلية التمديد لموسم آخر مع وضع مدة معينة لكل طرف لإبداء عدم الرغبة في تجديد العقد عن طريق مخاطبة رسمية.

وقاد جوميز الفتح في 50 مباراة، حقق خلالها 19 فوزا، وتعادل في 10 مباريات، وتلقى 21 هزيمة.

ويحتل الفتح المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

المدرب البرتغالي صاحب الـ55 عاما، قام بتدريب الأهلي السعودي، والتعاون، قبل تجربته مع الفتح.

وتوج مع الأهلي بلقب السوبر السعودي موسم 2016 - 2017.

كما قاد الزمالك خلال عام 2024 وتوج معه ببطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525936/الرياضية-الفتح-يجدد-تعاقده-مع-جوزيه-جوميز