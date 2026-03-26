الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز

اتفقت إدارة الفتح السعودي مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتجديد تعاقده مع الفريق.

ويتولى جوميز تدريب الفتح منذ موسم 2024 - 2025.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن اتفاق إدارة الفتح السعودي مع جوزيه جوميز على استمراره في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل 2026 - 2027.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الفتح اتفقت مع المدرب البرتغالي على وضع بند أفضلية التمديد لموسم آخر مع وضع مدة معينة لكل طرف لإبداء عدم الرغبة في تجديد العقد عن طريق مخاطبة رسمية.

وقاد جوميز الفتح في 50 مباراة، حقق خلالها 19 فوزا، وتعادل في 10 مباريات، وتلقى 21 هزيمة.

ويحتل الفتح المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

المدرب البرتغالي صاحب الـ55 عاما، قام بتدريب الأهلي السعودي، والتعاون، قبل تجربته مع الفتح.

وتوج مع الأهلي بلقب السوبر السعودي موسم 2016 - 2017.

كما قاد الزمالك خلال عام 2024 وتوج معه ببطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.