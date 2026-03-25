بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 23:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش - منتخب مصر

خاض منتخب مصر مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية الودية.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية الساعة 7:30 مساء الجمعة، 27 مارس، على ملعب الإنماء بجدة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى جدة الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، استعدادا للمواجهة الودية.

أخبار متعلقة:
مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع السعودية.. والقناة الناقلة الرياضية: رينارد يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس قبل مواجهة مصر وزير الرياضة يرحب بانضمام هيثم حسن لـ منتخب مصر

وخاض المنتخب مرانه الأول بالملعب الفرعي "أ"، باستاد الجوهرة.

وشارك في المران جميع اللاعبين المختارين للمعسكر، بعد مشاركة عمر مرموش في مران اليوم لأول مرة.

ووصل مرموش إلى القاهرة مساء الثلاثاء، ولكن لم يتمكن من خوض أي مران في القاهرة.

وكان منتخب مصر قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية قبل أن تنطلق البعثة نحو مدينة جدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا عقب مواجهة السعودية يوم 31 مارس الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

نرشح لكم
مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع السعودية.. والقناة الناقلة كوبارسي: كنا نحلم باللعب ضد الأرجنتين.. ومواجهة مصر وصريبا ليست محبطة الرياضية: رينارد يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس قبل مواجهة مصر وزير الرياضة يرحب بانضمام هيثم حسن لـ منتخب مصر بعثة منتخب مصر تصل إلى السعودية بعثة منتخب مصر تغادر إلى جدة لمواجهة السعودية محمد علاء: لا يوجد انتماء في المنتخب سوى لمصر ناصر منسي: لست غريبا على منتخب مصر.. والكل استقبلني بشكل رائع
أخر الأخبار
المدافع الثاني.. منتخب السعودية يستبعد زكريا هوساوي 24 دقيقة | سعودي في الجول
القضية الخامسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات النقاز 36 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية 43 دقيقة | منتخب مصر
مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع السعودية.. والقناة الناقلة 44 دقيقة | منتخب مصر
رئيس رابطة الدوري الأمريكي: يجب أن نرى صلاح هنا ساعة | أمريكا
كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الأهلي يعوض خسارته ويهزم الاتصالات ساعة | كرة سلة
كوبارسي: كنا نحلم باللعب ضد الأرجنتين.. ومواجهة مصر وصريبا ليست محبطة ساعة | منتخب مصر
مبابي: فحص الركبة الخطأ؟ قد أكون مسؤولا بشكل غير مباشر عن هذا الموقف ساعة | الكرة الأوروبية
