بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية

خاض منتخب مصر مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية الودية.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية الساعة 7:30 مساء الجمعة، 27 مارس، على ملعب الإنماء بجدة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى جدة الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، استعدادا للمواجهة الودية.

وخاض المنتخب مرانه الأول بالملعب الفرعي "أ"، باستاد الجوهرة.

وشارك في المران جميع اللاعبين المختارين للمعسكر، بعد مشاركة عمر مرموش في مران اليوم لأول مرة.

ووصل مرموش إلى القاهرة مساء الثلاثاء، ولكن لم يتمكن من خوض أي مران في القاهرة.

وكان منتخب مصر قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية قبل أن تنطلق البعثة نحو مدينة جدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا عقب مواجهة السعودية يوم 31 مارس الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)