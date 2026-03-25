مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع السعودية.. والقناة الناقلة
الأربعاء، 25 مارس 2026 - 23:41
كتب : FilGoal
يبدأ منتخب مصر استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره منتخب السعودية.
وسيخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن 3 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم بمواجهات السعودية وإسبانيا والبرازيل.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.
تاريخ مواجهات مصر ضد السعودية
11 مباراة
7 فوز لمنتخب مصر
2 تعادل
2 فوز لمنتخب السعودية
موعد المباراة والقناة الناقلة
يلتقي منتخب مصر مع السعودية على ملعب الإنماء بجدة.
وستبدأ المباراة في 7:30 مساء الجمعة، 27 مارس.
وستذاع المباراة عبر تطبيق STC tv السعودية.
ولم تعلن أي قناة أخرى حتى الآن عن إذاعة المباراة.
بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية