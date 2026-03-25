مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع السعودية.. والقناة الناقلة

يبدأ منتخب مصر استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره منتخب السعودية.

وسيخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن 3 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم بمواجهات السعودية وإسبانيا والبرازيل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

تاريخ مواجهات مصر ضد السعودية

11 مباراة

7 فوز لمنتخب مصر

2 تعادل

2 فوز لمنتخب السعودية

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع السعودية على ملعب الإنماء بجدة.

وستبدأ المباراة في 7:30 مساء الجمعة، 27 مارس.

وستذاع المباراة عبر تطبيق STC tv السعودية.

ولم تعلن أي قناة أخرى حتى الآن عن إذاعة المباراة.