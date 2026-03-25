كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الأهلي يعوض خسارته ويهزم الاتصالات

عادل فريق الأهلي سلسلة نصف نهائي دوري الرجال للكرة السلة بعد الفوز على الاتصالات في المباراة الثانية.

وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 89-79 في المباراة الثانية.

وكان الاتصالات تغلب على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 102-86، لتصبح النتيجة 1-1 في السلسلة.

وتقام سلسلة نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز في 3 مباريات يحسم تأهله للمباراة النهائية.

وشهد اللقاء غياب لينوس مدرب الأهلي تنفيذا لعقوبة إيقافه لمدة مباراتين بعد طرده في الفترة الثالثة من المباراة الأولى اعتراضات على قرارات التحكيم.

وكان الأهلي متفوقا على الاتصالات في المباراة الثانية منذ بدايتها حتى انطلاق الفترة الرابعة.

إذ نجح الاتصالات في تقليص الفارق من 25 نقطة إلى 8 نقاط فقط.

ونجح الاتصالات في النصف الأول من الفترة الرابعة من التقدم على الأهلي 13-3.

لكن لم ينجح في النهاية فريق الاتصالات من تعويض فارق النقاط الكبير، وحسم الأحمر المباراة الثانية.

وتقدم الأهلي على الاتصالات بنتيجة 25-17 مع نهاية الفترة الأولى قبل أن يتسع الفارق بنهاية الفترة الثانية إلى 46-30.

واستمر تفوق الأهلي مع نهاية الفترة الثالثة إلى 69-51، بينما تفوق الاتصالات بشكل كبير في أول 7 دقائق من الفترة الرابعة.

ويلعب الفريقان مجددا على صالة العاصمة الإدارية يوم الأحد المقبل في ثالث مباريات السلسلة.