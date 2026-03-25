كوبارسي: كنا نحلم باللعب ضد الأرجنتين.. ومواجهة مصر وصريبا ليست محبطة

يشعر باو كوبارسي لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا بخيبة الأمل بسبب عدم مواجهة الأرجنتين في التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهتي صريبا ومصر وديا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال لاعب برشلونة عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنا نحلم باللعب ضد الأرجنتين، ضد ميسي. لم يتحقق ذلك، لكننا نتطلع بشوق كبير للعب".

وأضاف "نشعر بخيبة أمل بسيطة لأننا لن نخض تلك المباراة ضد ميسي، لكننا جئنا إلى هنا بحماس كبير. كانت أيضا مباراة على اللقب".

وردا على هل مواجهة مصر وصربيا أمر محبط، قال: "لا، ليس الأمر مخيبا للآمال، لأنه في النهاية ترى زملاءك في الفريق، وتتدرب مع معظم أولئك الذين لم تكن معهم طوال العام تقريبا، وهذا أيضا يشبه أن تكون جزءا من عائلة".

وأتم عن مواجهة مصر في برشلونة مجيبا: "هذا جيد، مر وقت طويل منذ آخر مباراة للمنتخب في برشلونة. أعتقد أن جماهير المنتخب ستكون سعيدة أيضا بالذهاب إلى الملعب. إضافة إلى ذلك، سنعود إلى منازلنا للنوم بعد تلك المباراة".

ويلعب منتخب إسبانيا ضد صربيا وديا يوم الجمعة في ملعب فياريال، ثم يلاقي نظيره المصري يوم الثلاثاء على ملعب إسبانيول.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:

الحراس: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - دافيد رايا (أرسنال) - أليكس ريميرو (ريال سوسييداد) - جوان جارسيا (برشلونة).

الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - بيدرو بورو (توتنام) - أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو) - باو كوبارسي (برشلونة) - دين هاوسن (ريال مدريد) - كريستيان موسكيرا (أرسنال) - مارك كوكوريا (تشيلسي) - أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن).

الوسط: رودريجو (مانشستر سيتي) - مارتن زوبيميندي (أرسنال) - بيدري (برشلونة) - بابلو فورنالس (ريال بيتيس) - كارلوس سولير (ريال سوسييداد) - داني أولمو (برشلونة) - فيرمين لوبيز (برشلونة).

الهجوم: يريمي بينو (كريستال بالاس) - أليخاندرو باينا (أتلتيكو مدريد) - أندر بارينيتشيا (ريال سوسييداد) - فيكتور مونيوز (أوساسونا) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) - فيران توريس (برشلونة) - بورخا إجليسياس (سيلتا فيجو) - لامين يامال (برشلونة)