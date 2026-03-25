مبابي: فحص الركبة الخطأ؟ قد أكون مسؤولا بشكل غير مباشر عن هذا الموقف

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 22:40

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

رد الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، عن التقارير التي كشفت عن خطأ في فحص ركبته موضع إصابته.

وذكرت إذاعة كوبي الإسبانية أن الجهاز الطبي لريال مدريد قام بفحص الركبة اليمنى السليمة بدلا من اليسرى المصابة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وأوضح مبابي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة البرازيل "أنا جاهز للعب بشكل أساسي غدا، المدرب يتخذ القرار بغض النظر عن عدد الدقائق التي سألعبها."

أنشيلوتي: مبابي خصمي حاليا.. وسنلعب بـ 4 مهاجمين تقرير إسباني: كارثة في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي.. وفصل الطاقم الطبي بالكامل مبابي: ركبتي بخير.. تعافيت بشكل كامل من الإصابة

ويحل منتخب فرنسا ضيفا على البرازيل في تمام العاشرة مساء الخميس، على ملعب جيليت ستاديوم استعدادا لكأس العالم.

وأضاف مبابي "المعلومات التي تفيد بفحص الركبة الخطأ غير صحيحة، قد أكون مسؤولا بشكل غير مباشر عن هذا الموقف لأنه عندما ينعدم التواصل يترك ذلك مجالا للتأويل."

وأكمل "أشعر بحالة جيدة في كلتا ركبتي، وسعيد جداً لوجودي هنا بكامل لياقتي وصحتي."

وعن مواجهة البرازيل، قال "لديهم خمس نجوم على قميصهم، ستكون مباراة مثيرة، من الممتع دائمًا اللعب ضد أحد أكبر الفرق في العالم، وسيكون من الرائع وجود هذا الكم من المواهب على أرض الملعب. سيكون ذلك رائعًا أيضًا للجماهير، وسيعطينا فكرة عما يمكننا تقديمه في كأس العالم هذا الصيف."

ويحمل المنتخب البرازيلي الرقم القياسي للتتويج بكأس العالم بـ 5 ألقاب.

وكان مبابي يعاني من مشكلة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى منذ نهاية 2025، وواصل اللعب رغم الآلام، قبل أن يتم تشخيصه في بداية مارس بالتواء في الركبة، ما تسبب في غيابه عن خمس مباريات، وسط تقارير تحدثت عن احتمالية خضوعه لعملية جراحية قد تهدد مشاركته في كأس العالم 2026.

لكن ريال مدريد أكد لاحقًا عدم الحاجة لأي تدخل جراحي، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة كبديل في مباراتي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد. كما تم استدعاؤه لقائمة منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي لمواجهتي البرازيل وكولومبيا الوديتين في الولايات المتحدة.

ويتواجد المنتخب البرزيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا.

أما فرنسا فتتواجد في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق العالمي المسار الثاني.

كوبارسي: كنا نحلم باللعب ضد الأرجنتين.. ومواجهة مصر وصريبا ليست محبطة آس: 3 شروط.. ألونسو يقترب من تدريب ليفربول خلفا لـ سلوت جيرارد: يجب على ليفربول التعاقد مع جناح من بين الأفضل في العالم آس: تطبيق الحد الأدني من العقوبة.. رفض استئناف ريال مدريد ضد طرد فالفيردي شبكة ESPN: اتحاد جدة مهتم بضم كاسيميرو.. والقرار مرتبط بمصير فابينيو رقم قياسي.. كيف يمكن لـ 11 فريقا إنجليزيا المشاركة في بطولات أوروبا الموسم المقبل تقرير: أرسنال يحاول التخلص من وايت.. وإيفرتون يترقب تقرير: منافسة بين قطبي مانشستر على تونالي
كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الأهلي يعوض خسارته ويهزم الاتصالات دقيقة | كرة سلة
كوبارسي: كنا نحلم باللعب ضد الأرجنتين.. ومواجهة مصر وصريبا ليست محبطة 25 دقيقة | منتخب مصر
منافس الزمالك - شباب بلوزداد يخسر على ملعبه أمام مولودية الجزائر في الدوري 41 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: فيفا يلغي حجز 2000 غرفة فندقية في مدن مستضيفة لكأس العالم 56 دقيقة | أمريكا
كرة طائرة - الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة سيف عابد 57 دقيقة | كرة طائرة
بقيادة هشام يكن.. علي سليمان يسجل في فوز إريتريا على إسواتيني بتصفيات إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
كأس عاصمة مصر - الهداف سونكو يقود بتروجت للانتصار على إنبي ساعة | الكرة المصرية
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
