مبابي: فحص الركبة الخطأ؟ قد أكون مسؤولا بشكل غير مباشر عن هذا الموقف

رد الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، عن التقارير التي كشفت عن خطأ في فحص ركبته موضع إصابته.

وذكرت إذاعة كوبي الإسبانية أن الجهاز الطبي لريال مدريد قام بفحص الركبة اليمنى السليمة بدلا من اليسرى المصابة.

وأوضح مبابي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة البرازيل "أنا جاهز للعب بشكل أساسي غدا، المدرب يتخذ القرار بغض النظر عن عدد الدقائق التي سألعبها."

ويحل منتخب فرنسا ضيفا على البرازيل في تمام العاشرة مساء الخميس، على ملعب جيليت ستاديوم استعدادا لكأس العالم.

وأضاف مبابي "المعلومات التي تفيد بفحص الركبة الخطأ غير صحيحة، قد أكون مسؤولا بشكل غير مباشر عن هذا الموقف لأنه عندما ينعدم التواصل يترك ذلك مجالا للتأويل."

وأكمل "أشعر بحالة جيدة في كلتا ركبتي، وسعيد جداً لوجودي هنا بكامل لياقتي وصحتي."

وعن مواجهة البرازيل، قال "لديهم خمس نجوم على قميصهم، ستكون مباراة مثيرة، من الممتع دائمًا اللعب ضد أحد أكبر الفرق في العالم، وسيكون من الرائع وجود هذا الكم من المواهب على أرض الملعب. سيكون ذلك رائعًا أيضًا للجماهير، وسيعطينا فكرة عما يمكننا تقديمه في كأس العالم هذا الصيف."

ويحمل المنتخب البرازيلي الرقم القياسي للتتويج بكأس العالم بـ 5 ألقاب.

وكان مبابي يعاني من مشكلة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى منذ نهاية 2025، وواصل اللعب رغم الآلام، قبل أن يتم تشخيصه في بداية مارس بالتواء في الركبة، ما تسبب في غيابه عن خمس مباريات، وسط تقارير تحدثت عن احتمالية خضوعه لعملية جراحية قد تهدد مشاركته في كأس العالم 2026.

لكن ريال مدريد أكد لاحقًا عدم الحاجة لأي تدخل جراحي، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة كبديل في مباراتي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد. كما تم استدعاؤه لقائمة منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي لمواجهتي البرازيل وكولومبيا الوديتين في الولايات المتحدة.

ويتواجد المنتخب البرزيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا.

أما فرنسا فتتواجد في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق العالمي المسار الثاني.