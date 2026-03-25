منافس الزمالك - شباب بلوزداد يخسر على ملعبه أمام مولودية الجزائر في الدوري

خسر شباب بلوزداد أمام ملوودية الجزائر ضمن منافسات الجولة 16 المؤجلة من الدوري الجزائري.

وتغلب مولودية الجزائر خارج ملعبه على شباب بلوزداد بهدف دون مقابل.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة من 21 مباراة خاضهم الفريق.

بينما تجمد رصيد شباب بلوزداد عند 32 نقطة في المركز السابع من 20 مباراة.

ويواجه شباب بلوزداد فريق الزمالك في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتخطى الزمالك عقبة أوتوهو الكونغولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية بالانتصار بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر، وصل شباب بلوزداد الجزائري لنصف النهائي بعد التعادل مع المصري البورسعيدي في الذهاب في مصر بهدف لكل فريق وانتهاء مباراة الإياب بالتعادل دون أهداف.

وتقام مباراة الذهاب في الجزائر يوم 12 أبريل المقبل.

بينما يستضيف استاد القاهرة مباراة الإياب يوم 19 من الشهر نفسه.