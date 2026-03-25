كأس عاصمة مصر - الهداف سونكو يقود بتروجت للانتصار على إنبي

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 22:04

كتب : FilGoal

انتصر بتروجت بهدف دون رد على إنبي في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر الذي أقيم على ملعب بتروسبورت.

سجل هدف اللقاء الوحيد: سيكو سونكو.

واستغل سيكو سونكو عدم تفاهم دفاع وحارس مرمى إنبي وخطف الكرة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 17.

وانفرد السنغالي بصدارة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف بفارق هدف عن علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية.

وسيقام لقاء الإياب على نفس الملعب يوم الأحد المقبل 29 مارس الجاري في الثامنة مساءً.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت ودعا البطولة الحالية من مرحلة المجموعات وهو ما يعني تتويج فريق جديد باللقب لأول مرة.

وحصد مودرن سبورت اللقب الأول وتبعه سيراميكا بـ 3 ألقاب متتالية.

