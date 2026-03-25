كأس عاصمة مصر - الهداف سونكو يقود بتروجت للانتصار على إنبي

انتصر بتروجت بهدف دون رد على إنبي في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر الذي أقيم على ملعب بتروسبورت.

سجل هدف اللقاء الوحيد: سيكو سونكو.

واستغل سيكو سونكو عدم تفاهم دفاع وحارس مرمى إنبي وخطف الكرة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 17.

سيكو سونكو يغالط دفاع إنبي ويسجل الهدف الأول لبتروجت ويصبح هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف — ON Sport (@ONTimeSports) March 25, 2026

وانفرد السنغالي بصدارة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف بفارق هدف عن علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية.

وسيقام لقاء الإياب على نفس الملعب يوم الأحد المقبل 29 مارس الجاري في الثامنة مساءً.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت ودعا البطولة الحالية من مرحلة المجموعات وهو ما يعني تتويج فريق جديد باللقب لأول مرة.

وحصد مودرن سبورت اللقب الأول وتبعه سيراميكا بـ 3 ألقاب متتالية.