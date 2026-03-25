كرة طائرة - ثالث بطولات الموسم.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب الدوري

حسم فريق الأهلي لقب بطولة الدوري لرجال الكرة الطائرة بعد الفوز على فريق الزمالك.

وكان الأهلي في حاجة للفوز بشوطين فقط من أجل حصد لقب الدوري.

وتغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل ليحقق العلامة الكاملة مع ختام مسابقة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط (25-18، 25-19، 25-21).

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة مع ختام الدوري بينما تجمد رصيد الزمالك عند 16 نقطة.

وشهد اللقاء إصابة قوية لسيف عابد لاعب الأهلي خلال الشوط الأول مما تسبب في حزن لاعبي الفريقين حتى تم نقل اللاعب.

وبذلك يتوج الأهلي بثالث ألقابه هذا الموسم بعد حصد لقبي دوري المرتبط والسوبر المصري.

وينطلق كأس مصر يوم 31 من شهر مارس الجاري بداية من ثمن النهائي.

بينما تنطلق بطولة إفريقيا يوم 20 أبريل المقبل برواندا.

وحقق الأهلي ثلاثية محلية حتى الآن قبل خوض منافسات كأس مصر.

وكان الأهلي خسر منافسات بطولة إفريقيا الموسم الماضي والتي توج بهافريق السويحلي الليبي.