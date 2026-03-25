الزمالك يعلن خضوع حسين لبيب لعملية جراحية

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 20:31

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي خضوع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي لعملية جراحية.

وتعرض حسين لبيب لوعكة صحية قبل أن يخضع للعملية الجراحية اليوم الأربعاء.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"يُعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لحسين لبيب رئيس النادي بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم الأربعاء".

"وخضع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لعملية جراحية اليوم بإحدى مستشفيات القاهرة".

"ومن المقرر أن يعود حسين لبيب لمزاولة مهام عمله في أقرب وقت، وكان رئيس النادي خضع لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت خضوعه لعملية جراحية اليوم".

وعلم FilGoal.com أن حسين لبيب سيغيب لمدة تقترب من ثلاثة أسابيع بسبب حاجته للراحة التامة.

ويتولى هشام نصر نائب مجلس إدارة النادي، مهام العمل بدلا من حسين لبيب.

