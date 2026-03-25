زكريا ناصف يعلن رحيله عن لجنة التخطيط بالأهلي

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 20:22

كتب : أحمد الخولي

خالد بيبو - زكريا ناصف - مباراة الزمالك و الأهلي لـ السيدات

أعلن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رحيله عن منصبه.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي بعد توديع الفريق بطولة دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي ذهابا وإيابا بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وتضمنت خطة الإصلاح هيكلة كامل قطاع كرة القدم وتوجيه الشكر للجنة التخطيط.

وكتب ناصف عبر حسابه على إكس: "بكل الاحترام والتقدير المتبادل، أشكر الكابتن محمود الخطيب ومجالس الإدارات المتعاقبة على الثقة والتعاون بروح عائلة الأهلي لمده تزيد عن 6 سنوات من العمل الجماعي وإنكار الذات لخدمة نادينا العظيم وتحقيق الكثير من البطولات والإنجازات المحلية والقارية والعالمية رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت النادي."

وأكمل "لكن بدعم الجماهير العاشقة وأعضاء النادي المحترمين تم تجاوزها، وأنا علي يقين وثقة تامة بتجاوز الأزمة الحالية."

وأتم نجم الأهلي السابق "لذا اتمني كل النجاح والتوفيق للمهندس ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ وبدعم الكابتن الخطيب لإسعاد جماهير الأهلي وسأكون اول الداعمين لمجلس الإدارة كعضو النادي وكمشجع لنادينا الحبيب."

وودع الأهلي هذا الموسم دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي وكأس مصر من دور الـ 32 على يد وي، وخسر فرصة التأهل من مجموعات كأس عاصمة مصر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري عقب نهاية المرحلة الأولى بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستهل الأهلي مشواره في المرحلة النهائية بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

الأهلي زكريا ناصف لجنة التخطيط
