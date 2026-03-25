كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الاتحاد يهزم الزمالك بفارق 20 نقطة في المباراة الثانية

حسم الاتحاد السكندري المباراة الثانية في سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لرجال الكرة السلة.

وتغلب الاتحاد على الزمالك بنتيجة 93-73 رغم سير المباراة نقطة بنقطة حتى منتصف الفترة الرابعة.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 80-75، لتتعادل السلسلة بين الفريقين.

وتقام المباراتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنطلق المباراة الثالثة يوم الأحد المقبل الموافق 29 مارس الجاري.

وشهدت المباراة الثانية تألق ميدو طه لاعب الاتحاد السكندري الذي سجل 19 نقطة كأثر لاعبي المباراة تسجيلا للنقاط.

وتقدم الزمالك مع نهاية الفترة الأولى بينتيجة 24-22، لكن نجح الاتحاد في حسم الشوط الأول بنتيجة 44-39.

وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الثالثة وقلص الزمالك الفارق إلى 4 نقاط فقط.

وتألق الاتحاد في الفترة الرابعة والختامية بنتيجة 27-11، ليتوج بالمباراة الثانية بنتيجة 93-73.

وتقام سلسلة نصف نهائي الدوري بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يصعد للنهائي.