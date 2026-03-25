آس: تطبيق الحد الأدني من العقوبة.. رفض استئناف ريال مدريد ضد طرد فالفيردي

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 19:23

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن رفض استئناف ريال مدريد ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها فيدي فالفيردي أمام أتليتكو مدريد.

وتعرض فالفيردي للطرد بالدقيقة 76 بعد تدخل عنيف ضد أليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إلى أن لجنة المسابقات لم تتدخل في تقرير الحكم مونويرا مونتيرو، وفرضت الحد الأدنى من العقوبة ضمن فئة الاستخدام المفرط للقوة.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم فالفيردي ذهابا وفينيسيوس إيابا.. ريال مدريد يطيح بـ مانشستر سيتي ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

وادعى ريال مدريد أن فالفيردي كان بإمكانه لمس الكرة، ولكن استئنافه لم يقبل.

ولن يخوض فالفيردي مواجهة ريال مدريد أمام ريال مايوركا، فيما سيعود للمشاركة بدءًا من مباراة جيرونا يوم 10 إبريل.

ويتواجد فالفيردي مع منتخب بلاده أوروجواي حيث يخوض وديتين أمام إنجلترا في ويمبلي، والجزائر في تورينو.

وحسم ريال مدريد الدربي لصالحه بفوز مثير على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة كانت ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني وأقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد فالفيردي
نرشح لكم
ذا أثليتك: تمهيدا للانتقال إليها.. كريستيانو جونيور يتدرب مع أكاديمية ريال مدريد تقرير إسباني: كارثة في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي.. وفصل الطاقم الطبي بالكامل مبابي: ركبتي بخير.. تعافيت بشكل كامل من الإصابة راديو ماركا: حكيمي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد كايسيدو عن الانتقال لـ ريال مدريد: أريد أن أصبح أسطورة في تشيلسي تقرير: مانشستر يونايتد يعرض 100 مليون يورو لضم فيرمين لوبيز روديجير: لم أكن أستطيع اللعب دون المسكنات.. وتعافيت بشكل كامل حاليا سبورت: الهلال يعقد بقاء كانسيلو في برشلونة ويطلب مقابلا ماليا.. وحل مطروح
أخر الأخبار
مباشر كرة سلة - الأهلي (0)-(0) الاتصالات.. الفترة الأولى 8 دقيقة | كرة سلة
أكثر من 4 ملايين دولار في 142 يوما.. تعرف على أسباب عقوبات إيقاف قيد الزمالك الـ 14 9 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن خضوع حسين لبيب لعملية جراحية 11 دقيقة | الدوري المصري
زكريا ناصف يعلن رحيله عن لجنة التخطيط بالأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الاتحاد يهزم الزمالك بفارق 20 نقطة في المباراة الثانية 33 دقيقة | كرة سلة
مباشر كرة طائرة - الأهلي 1 (8)-(6) 0 الزمالك.. الشوط الثاني 46 دقيقة | كرة طائرة
كأس عاصمة مصر - في لقاء شهد 3 بطاقات حمراء.. دجلة يتفوق على الجيش بثلاثية 54 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: رينارد يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس قبل مواجهة مصر ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525904/آس-تطبيق-الحد-الأدني-من-العقوبة-رفض-استئناف-ريال-مدريد-ضد-طرد-فالفيردي