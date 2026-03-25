آس: تطبيق الحد الأدني من العقوبة.. رفض استئناف ريال مدريد ضد طرد فالفيردي

كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن رفض استئناف ريال مدريد ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها فيدي فالفيردي أمام أتليتكو مدريد.

وتعرض فالفيردي للطرد بالدقيقة 76 بعد تدخل عنيف ضد أليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إلى أن لجنة المسابقات لم تتدخل في تقرير الحكم مونويرا مونتيرو، وفرضت الحد الأدنى من العقوبة ضمن فئة الاستخدام المفرط للقوة.

وادعى ريال مدريد أن فالفيردي كان بإمكانه لمس الكرة، ولكن استئنافه لم يقبل.

ولن يخوض فالفيردي مواجهة ريال مدريد أمام ريال مايوركا، فيما سيعود للمشاركة بدءًا من مباراة جيرونا يوم 10 إبريل.

ويتواجد فالفيردي مع منتخب بلاده أوروجواي حيث يخوض وديتين أمام إنجلترا في ويمبلي، والجزائر في تورينو.

وحسم ريال مدريد الدربي لصالحه بفوز مثير على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة كانت ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني وأقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.