شبكة ESPN: اتحاد جدة مهتم بضم كاسيميرو.. والقرار مرتبط بمصير فابينيو

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 19:23

كتب : FilGoal

يراقب اتحاد جدة إمكانية التعاقد مع كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد كاسيميرو مع النادي الإنجليزي بنهاية يونيو المقبل، بعدما أعلن في وقت سابق رحيله عقب نهاية تعاقده.

وكشفت شبكة ESPN عن اهتمام اتحاد جدة بضم كاسيميرو ضمن تدعيمات الموسم المقبل.

وكشف التقرير عن اشتراط اتحاد جدة حسم موقف فابينيو أولا، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي.

ويبلغ كاسيميرو 34 عاما، لكنه يرى أنه لا يزال قادرا على الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى داخل أوروبا، رغم اهتمام النادي السعودي بضمه.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول الدوري السعودي، الذي يتصدره النصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

وارتبط اسم اتحاد جدة بضم محمد صلاح الذي أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري دون تحديد وجهته.

