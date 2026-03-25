رقم قياسي.. كيف يمكن لـ 11 فريقا إنجليزيا المشاركة في بطولات أوروبا الموسم المقبل

تأهلت 9 فرق من الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى البطولات الأوروبية في رقم قياسي.

وقد يشهد الموسم المقبل 2026 - 2027 زيادة عدد الفرق الإنجليزي المتأهلة أوروبيا إلى 11 فريقا.

وتأهل ليفربول وأرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما ودعت فرق مانشستر سيتي، وتشيلسي، ونيوكاسل، وتوتنام هوتسبير من دور الـ 16 هذا الموسم.

أما في الدوري الأوروبي فتأهل أستون فيلا ونوتنجهام فورست إلى ربع النهائي، والأمر نفسه في دوري المؤتمر من خلال ممثل الأندية الإنجليزية كريستال بالاس.

مقعد خامس بدوري الأبطال

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي إلى دوري أبطال أوروبا.

وقد يزيد العدد إلى 5 فرق بناء على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا بدلا من 32، حيث يمنح الاتحاد الأوروبي نقاط أداء للدوريات التي تحقق نجاحا في البطولات الأوروبية الثلاث.

وفازت الفرق الإنجليزية بمقعد إضافي في موسم 2024 - 2025، وهو في طريقة للفوز بمقعد إضافي جديد في الموسم المقبل.

ويعني هذا أن الفرق الخمسة الأولى ستتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، وهي حاليا وفقا للترتيب: أرسنال، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وأستون فيلا، وليفربول.

فرصة إضافية في الدوري الأوروبي

كما يحصل الدوري الإنجليزي على مقعدين في الدوري الأوروبي، وهما صاحبي المركزين السادس، والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذه الحالة، سيحصل تشيلسي على المقعد الأول وفقا للترتيب الحالي.

أما الفائز بكأس كاراباو فسيتأهل إلى دوري المؤتمر.

ولكن أربعة من الفرق الثمانية المتأهلة لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هي من فرق الدوري المتواجدة في المراكز الستة الأولى "أرسنال، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وليفربول".

وبالتالي في حالة فوز أي منهم باللقب فسيحصل صاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي على المقعد الثاني المؤهل للدوري الأوروبي.

أما في حالة فوز أحد الفرق الأربعة الأخرى "وست هام، وليدز، وساوثامبتون، وبورت فايل"، فسيحجز المقعد الثاني مباشرة.

مانشستر سيتي يمنح بطاقة لصاحب المركز الثامن

والأمر نفسه مع كأس كاراباو الذي توج به مانشستر سيتي، المتواجد في المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال، وبالتالي يتأهل الفريق صاحب المركز الثامن مباشرة لدوري المؤتمر، والمتواجد حاليا هو إيفرتون في جدول الترتيب.

تكرار إنجاز توتنام

كما يمتلك نوتنجهام فرصة تكرار إنجاز توتنام في الموسم الماضي، بعدما توج ببطولة الدوري الأوروبي وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم صراعة في منطقة الهبوط، وبالتالي قد يتواجد فريق تاسع أوروبيا من إنجلترا.

ويضمن فوز كريستال بالاس بلقب دوري المؤتمر التأهل للدوري الأوروبي.

فرصة استثنائية

لكن تأهل الفريق العاشر والحادي عشر إلى أوروبا يعتمد على ليفربول المشارك في دوري الأبطال، وأستون فيلا المشارك في الدوري الأوروبي.

ففي حالة فوزهما باللقب الأوروبي والبقاء ضمن الخمسة الكبار في إنجلترا، سيتأهلا بذلك لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن يمكن أن تزيد حصة الفرق الإنجليزية حال تراجع أستون فيلا وليفربول عن المراكز الخمسة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

في هذا السيناريو، يجب أن يتراجع ليفربول وأستون فيلا خلال الجولات الأخيرة إلى خارج المراكز الخمسة الأولى، من الفوز بالبطولتين الأوروبين لتزيد حصيلة الفرق الإنجليزية في البطولات الأوروبية إلى 11 فريقا بواقع 55 % من فرق الدوري الإنجليزي تتمتع بفرصة المشاركة أوروبيا في موسم 2026 - 2027.