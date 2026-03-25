وزارة الشباب والرياضة تخاطب الأندية بمواعيد الغلق الجديدة

خاطبت وزارة الشباب والرياضة كل من مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بشأن مواعيد الغلق الجديدة.

ويأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لوزارة الشباب والرياضة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة في خطابها عن غلق الأندية ومراكز الشباب وملاعب التدريب والمنافسات في تمام التاسعة مساء.

بينما يتم استثناء يومي الخميس والجمعة بالغلق في تمام العاشرة مساء.

وقرر جوهر نبيل في وقت سابق إعداد خطة متكاملة تضمن استمرار الأنشطة بكفاءة رغم إجراءات التقشف.

وأقر مجلس الوزراء خطة تقشف لترشيد واستهلاط الكهرباء في البلاد بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.