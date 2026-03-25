مباشر كرة سلة - الاتحاد (50)-(50) الزمالك.. الفترة الثالثة
الأربعاء، 25 مارس 2026 - 18:13
كتب : محمد سمير
تستضيف صالة برج العرب المباراة الثانية بين الاتحاد السكندري والزمالك في سلسلة نصف نهائي الدوري المصري.
وكان الزمالك تغلب على الاتحاد في المباراة الأولى ليتقدم 1-0.
ق5:00 التعادل 50-50
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الاتحاد 44-39
ق1:00 تقدم سكندري بنتيجة 42-36
ق 7:30 التعادل 28-28 بعد ثلاثيتين من الاتحاد
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتقدم الزمالك 24-22
ق0:30 ثلاثيات الزمالك مستمرة والتقدم 24-20
ق5:00 ثلاثيات بالجملة وتقدم الزمالك 13-11
الفترة الأولى
انطلاق المباراة
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: إيقاف مدرب الأهلي مباراتين لتكرار الاعتراض على التحكيم مواعيد مباريات الأربعاء 25 مارس - كأس الرابطة المصرية.. والأهلي ضد الزمالك في الطائرة كرة سلة – الاتصالات يهزم الأهلي في أولى مباريات نصف نهائي الدوري انتهت كرة سلة - الأهلي (86)-(102) الاتصالات.. خسارة الأحمر كرة سلة – الزمالك يحسم أولى مباريات سلسلة نصف النهائي بالفوز على الاتحاد انتهت كرة سلة – الاتحاد (75)-(80) الزمالك.. فوز الأبيض كرة سلة - فتح باب حجز تذاكر أول مباراتين بين الاتحاد والزمالك في الدوري مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: رفض اعتراض الزمالك على خوض مبارياته بصالة العاصمة