بعثة منتخب مصر تصل إلى السعودية

وصلت بعثة منتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن إلى جدة استعدادا لمواجهة السعودية.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية يوم الجمعة المقبل في السابعة والنصف مساءً.

يرافق بعثة منتخب مصر كل من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي الشريف ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء المجلس.

وكان منتخب مصر قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية قبل أن تنطلق البعثة نحو مدينة جدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا عقب مواجهة السعودية يوم 31 مارس الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)