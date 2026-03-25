بعثة منتخب مصر تصل إلى السعودية

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 17:25

كتب : محمد جمال

وزير الشباب والرياضة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن إلى جدة استعدادا لمواجهة السعودية.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية يوم الجمعة المقبل في السابعة والنصف مساءً.

يرافق بعثة منتخب مصر كل من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي الشريف ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء المجلس.

وكان منتخب مصر قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية قبل أن تنطلق البعثة نحو مدينة جدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا عقب مواجهة السعودية يوم 31 مارس الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

بعثة منتخب مصر تغادر إلى جدة لمواجهة السعودية محمد علاء: لا يوجد انتماء في المنتخب سوى لمصر ناصر منسي: لست غريبا على منتخب مصر.. والكل استقبلني بشكل رائع مران منتخب مصر - باستثناء مرموش.. تدريبات بدنية وتسديد على المرمى استعدادا للسعودية إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر إلى السعودية بطائرة خاصة ظهر الأربعاء مرموش يعلن وصوله إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: رحيل باريونوفو مدرب الأحمال البرازيلي في جهاز المنتخب خبر في الجول - منتخب مصر يدرس السفر إلى أمريكا مبكرا بعد تعديل مواعيد الدوري
فينيسيوس: كنا بحاجة للانسجام قبل أنشيلوتي.. ونريد إعادة البرازيل للقمة ساعة | أمريكا
أنشيلوتي: مبابي خصمي حاليا.. وسنلعب بـ 4 مهاجمين ساعة | أمريكا
تقرير: أرسنال يحاول التخلص من وايت.. وإيفرتون يترقب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: منافسة بين قطبي مانشستر على تونالي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعثة منتخب مصر تغادر إلى جدة لمواجهة السعودية 2 ساعة | منتخب مصر
دي لا فوينتي: إصابة جافي كانت أشبه بفقدان شخص من العائلة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: إيقاف مدرب الأهلي مباراتين لتكرار الاعتراض على التحكيم 3 ساعة | كرة سلة
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
