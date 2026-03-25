أنشيلوتي: مبابي خصمي حاليا.. وسنلعب بـ 4 مهاجمين

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل على نيته بالدفع بأربعة لاعبين في الهجوم مع منتخب البرازيل.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة فرنسا وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في الأشهر الأخيرة كنت أفكر في أفضل أسلوب لعب للفريق، مع الأخذ في الاعتبار خصائص اللاعبين، ونعتقد أن أفضل أسلوب لنا هو اللعب ب 4 لاعبي في الأمام".

وواصل "مباراة فرنسا اختبار مهم ونريد تقديم مباراة جيدة مع السيطرة على مجريات اللعب ومحاولة الدفاع بشكل جيد وإظهار الجودة التي يمتكلها اللاعبون الأربعة في الهجوم".

وأكمل "فرنسا تملك لاعبين رائعين يعرفهم الجميع، مبابي سجل الكثير من الأهداف خلال العالم الماضي، وهو خصمي حاليا وعلينا أن ندافع ضده، هو لاعب سريع وفعال ويملك جودة كبيرة".

وتابع "منتخب فرنسا يملك جودة كبرة في جميع النواحي، لديهم جودة وسرعة في الأمام ومن المهم أن نلعب ضدهم بتوازن وأن نركز على جودتنا وهي كبيرى أيضا، البرازيل يمكنها اللعب على الهجمات المرتة أو الاستحواز".

وأردف "لا أريد أن أخمن حارس المرمى ولكن سأقرر في شهر مايو ولكن ربما اخترنا الثلاث حراس".

وكشف "قلوب الدفاع محددون إلى حدٍ ما. في الوقت الحالي لدينا قلوب دفاع جدد مثل ليو بيريرا، بريمر، وإيبانيز. علينا تقييم حالتهم البدنية، وكذلك مدى انسجامهم مع المجموعة. الثلاثة يمتلكون الجودة التي تؤهلهم للتواجد في كأس العالم. وفي كأس العالم، سنضم أربعة أو خمسة قلوب دفاع.

وأتم "الحديث حول غياب نيمار؟ أراقب كل شيء، من الطبيعي أن يكون لكل شخص في كرة القدم رأيه، لا يوجد علم صريح لكرة القدم وأحترم آراء الجميع".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجانب كل من المغرب وهايتي واسكتلندا.