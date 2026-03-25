دي لا فوينتي: إصابة جافي كانت أشبه بفقدان شخص من العائلة

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 14:47

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

شدد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا على أنه شعر بفقدان شخص من عائلته بعد إصابة جافي.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة صربيا ومصر وديا تحضيرا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال دي لا فوينتي في حوار مع شبكة DAZN: "إصابة جافي كانت من أصعب اللحظات في تجربتنا، بالنسبة لي شخصيا وبالطبع لزملاؤه عشنا ذلك بألم شديد".

وواصل "كان الأمر كما لو أن أحد أفراد العائلة تعرض لحادث أو فقدان، إنه لاعب محبوب جدا من الجميع".

وتابع "أكرر، بالنسبة لي هو مثال يحتذى به، شاب مؤدب ومحترم وموهوب بشكل استثنائي، يظهر ذلك في طريقة لعبه وكأن لديه تلك الموهبة الاستثنائية التي تقول له أنت ستكون مميزا".

وكشف "ما حدث بين كارباخال ولامين في الكلاسيكو؟ انا أدافع عن ألوان معينة ويجب أن أفعل ذلك بمسؤولية كبيرة، ولكن هناك مواقف تطلب معرفة التعامل معها بشكل صحيح وقد قاموا بذلك، لذلك لا أشك في أنه عندما يلتقون سيكونون متشوقين للعناق وسأحتفل معهم في تلك اللحظة أيضا".

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة بكأس العالم بجانب كاب فيردي والسعودية وأوروجواي.

