مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: إيقاف مدرب الأهلي مباراتين لتكرار الاعتراض على التحكيم
الأربعاء، 25 مارس 2026 - 14:34
كتب : هاني العوضي
قرر اتحاد كرة السلة إيقاف الإسباني لينوس جافريل مدرب الأهلي وذلك للاعتراض على التحكيم خلال مباراة المصرية للاتصالات.
وقال مصدر من اتحاد السلة لـFilGoal.com “إيقاف لينوس جافريل مدرب الأهلي مباراتين وتغريمه 150 ألف جنيه بسبب ما بدر منه من اعتراض على الحكم في مباراة الاتصالات”.
وأضاف “وذلك بسبب تكرار الاعتراض على التحكيم هذا الموسم”.
وتعرض الإسباني لينوس للطرد بعد الاعتراض على قرارات الحكام في الربع الثالث من المباراة.
وكان الأهلي خسر من الاتصالات في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري المصري للرجال.
ويلتقي الأهلي مع الاتصالات في المباراة الثانية من السلسلة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.
