كلوب يفتح الباب للعودة للتدريب: لم أنه مسيرتي بعد

أكد يورجن كلوب أنه لم يغلق الباب أمام العودة إلى التدريب مستقبلًا، رغم توليه حاليًا منصب المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول، وذلك بعد رحيله عن ليفربول في 2024.

اسم المدرب الألماني ارتبط خلال الفترة الماضية بعدة مناصب كبيرة، أبرزها تدريب منتخب ألمانيا، بالإضافة إلى ريال مدريد، خاصة بعد رحيل تشابي ألونسو عن الفريق.

وفي تصريحات عبر قناة MagentaTV في ألمانيا، نفى كلوب وجود أي تواصل من جانب ريال مدريد، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن مجرد تكهنات إعلامية.

وقال كلوب: "لو كان ريال مدريد قد تواصل معي، كنا سنعرف ذلك الآن. هذا هراء، لم يتصلوا بي ولا مرة، ويمكنكم سؤال وكيلي، لم يتصلوا به أيضًا".

ورغم ذلك، لم يغلق كلوب الباب تمامًا أمام العودة للتدريب، حيث قال: "قلت هذا ألف مرة، أنا لا أفكر في الأمر الآن، لكن في المستقبل لم أنهِ مسيرتي كمدرب بشكل كامل. لا أحد يعلم ماذا سيحدث في السنوات القادمة، لكن لا توجد أي خطط حاليًا".

وخلال فترة الأزمة التي أحاطت بمستقبل ألونسو في ديسمبر 2025، تم تداول أسماء عدة مدربين داخل أروقة ريال مدريد، من بينهم جوزيه مورينيو وزين الدين زيدان، قبل أن يستقر النادي على تعيين ألفارو أربيلوا.

وكان كلوب قد ودع جماهير ليفربول برسالة مؤثرة عند رحيله، حيث قال: "طاقتي بدأت تنفد. كنت أعلم أنني سأضطر للإعلان عن ذلك في وقت ما. ما زلت بخير، لكنني لا أستطيع الاستمرار في هذا العمل مرارًا وتكرارًا".

وتولى المدرب الألماني بعد ذلك منصبه الإداري في ريد بول، والتي تضم عدة أندية ضمن شبكتها مثل لايبزيج وريد بول سالزبورج ونيويورك ريد بولز وريد بول براجانتينو وأوميا أرديجا.

وفي فبراير الماضي، كشف وكيله مارك كوزيكه أن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد تواصلا للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه.