ذا أثليتك: تمهيدا للانتقال إليها.. كريستيانو جونيور يتدرب مع أكاديمية ريال مدريد

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 12:31

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو جونيور برفقة منتخب البرتغال تحت 16

كشف موقع ذا أثليتك عن تواجد كريستيانو رونالدو جونيور بتدريبات أكاديمية ريال مدريد.

وأشار الموقع إلى أن نجل كريستيانو رونالدو يتدرب حاليا مع فريق تحت 16 عاما بالناددي.

تدرب جونيور مع ريال مدريد هو تمهيد للانتقال إلى أكاديمية النادي خلال المستقبل القريب.

ويلعب رونالدو جونيور حاليا مع فريق النصر مثل والده.

وسبق لجونيور اللعب مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس أثناء فترة تواجده بالفريقين.

كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا خلال 438 مباراة.

وسبق لكريستيانو جونيور المشاركة في 6 مباريات بقميص منتخب البرتغال تحت 16 عاما وسجل هدفا.

