قرعة إقصائيات دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواجهات نارية محتملة في نصف النهائي.. والهلال ضد الدحيل

أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأسفرت القرعة عن وجود مواجهات نارية محتملة في نصف النهائي.

وستقام المواجهات من مباراة واحدة في مدينة جدة بالسعودية.

المباريات ستبدأ بمواجهات ثمن النهائي لمنطقة الغرب قبل مواجهة فرق الشرق بربع النهائي.

وجاءت مباريات دور الـ 16 كالتالي:

الهلال × السد

أهلي جدة × الدحيل

اتحاد جدة × الوحدة الإماراتي

تراكتور الإيراني × شباب الأهلي الإماراتي.

بينما جاءت مباريات ربع النهائي كالتالي:

بوريرام يونايتد التايلاندي × الفائز من تراكتور وشباب الأهلي.

ماتشيدا زيلفيا الياباني × اتحاد جدة أو الوحدة.

أهلي جدة أو الدحيل × جوهو دار التعظيم الماليزي.

الهلال أو السد × فيسيل كوبي الياباني.

ويسير الهلال في مصار أهلي جدة حال فوزها ووصولهما لنصف النهائي، بينما قد يلتقي اتحاد جدة مع شباب الأهلي أو تراكتور بنفس الدور.

وقد تشهد البطولة نهائي تاريخي بين أهلي جدة واتحاد جدة حال وصول الفريقين.

أهلي جدة هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقام مباريات دور الـ 16 في يومي 13 و14 أبريل، بينما تقام النهائيات في دورة مجمعة منذ يوم 16 إلى 25 أبريل.