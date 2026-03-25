مواعيد مباريات الأربعاء 25 مارس - كأس الرابطة المصرية.. والأهلي ضد الزمالك في الطائرة
الأربعاء، 25 مارس 2026 - 10:37
كتب : FilGoal
يختتم اليوم الأربعاء الدوري المصري للكرة الطائرة، كما تبدأ مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم 25 مارس والقنوات الناقلة.
كأس الرابطة المصري
وادي دجلة × طلائع الجيش.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
إنبي × بتروجت.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
دوري السوبر المصري لكرة السلة
الاتحاد السكندري × الزمالك.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.
الأهلي × المصرية للاتصالات.. 8:30 مساء - أون سبورت 2.
الدوري المصري الممتاز للكرة الطائرة
الأهلي × الزمالك.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.
محمد علاء: لا يوجد انتماء في المنتخب سوى لمصر خبر في الجول – الأهلي يقرر الإبقاء على توروب لنهاية الدوري ناصر منسي: لست غريبا على منتخب مصر.. والكل استقبلني بشكل رائع طه عزت لـ في الجول: مباريات كأس العاصمة في موعدها رغم العاصفة "التعامل بالجنيه وربط الشرط الجزائي بالأداء".. إجراءات جديدة من لجنة الرياضة لضبط السوق مران منتخب مصر - باستثناء مرموش.. تدريبات بدنية وتسديد على المرمى استعدادا للسعودية إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر إلى السعودية بطائرة خاصة ظهر الأربعاء حرصا على سلامة اللاعبين والمدربين.. تأجيل كافة مباريات الناشئين والشباب