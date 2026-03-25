مواعيد مباريات الأربعاء 25 مارس - كأس الرابطة المصرية.. والأهلي ضد الزمالك في الطائرة

يختتم اليوم الأربعاء الدوري المصري للكرة الطائرة، كما تبدأ مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

كأس الرابطة المصري

وادي دجلة × طلائع الجيش.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

إنبي × بتروجت.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

دوري السوبر المصري لكرة السلة

الاتحاد السكندري × الزمالك.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.

الأهلي × المصرية للاتصالات.. 8:30 مساء - أون سبورت 2.

الدوري المصري الممتاز للكرة الطائرة

الأهلي × الزمالك.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.

