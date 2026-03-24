خبر في الجول – الأهلي يقرر الإبقاء على توروب لنهاية الدوري

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 23:59

كتب : FilGoal

يس توروب - الأهلي

قرر النادي الأهلي الإبقاء على يس توروب المدير الفني الدنماركي للفريق لنهاية الدوري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر الإبقاء على توروب مع عدم إجراء أي تعديلات على جهازه الفني.

وأن هناك جلسة بين المدرب وياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة في الأيام المقبلةلدعمه والتأكيد له على استمراره مع الأهلي.

وذلك من أجل خلق حالة استقرار داخل الفريق قبل مرحلة حسم الدوري.

يأتي ذلك بعدما ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية بالخسارة على ملعبه أمام الترجي التونسي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.

ويلعب الأهلي في أولى جولات مرحلة حسم اللقب ضد سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل المقبل.

