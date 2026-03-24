كارتيرون مدربا للوداد المغربي

أعلن نادي الوداد المغربي رسميا تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق.

ورحل محمد أمين بن هاشم عن تدريب الوداد بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية.

وودع الوداد المغربي بطولة الكونفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي أمام مواطنه أولمبيك أسفي.

ونشر الوداد عبر حسابه الرسمي على إكس "يعلن نادي الوداد تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للإشراف على تدريب الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة."

أكمل الوداد "يرحب النادي بالسيد كارتيرون متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مهامه على رأس العارضة التقنية للفريق."

وأتم النادي المغربي "حمل قميص الوداد شرف.. تبليله واجب."

وقاد كارتيرون فرق مازيمبي، ووادي دجلة، والأهلي والزمالك، والرجاء المغربي، والتعاون والاتفاق السعوديين، وأم صلال القطري.

وأقيل كارتيرون يناير الماضي من تدريب أم صلاح بعد تصريحات قال فيها: "أخبرت الجميع في النادي أن إنهاء الموسم في المركز العاشر سيكون إنجازا".

وتوج كارتيرون ببطولات الدوري والسوبر المصريين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي مرتين، والسوبر الإيراني، وكأس قطر.

ويستعد الوداد لمواجهة الفتح الرباطي في الجولة العاشرة من الدوري المغربي يوم الأربعاء المقبل.