طه عزت لـ في الجول: مباريات كأس العاصمة في موعدها رغم العاصفة

كشف طه عزت مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية مصير مباريات كأس العاصمة المقرر لها الأربعاء والخميس.

وقال طه عزت لـFilGoal.com: "مباريات كأس العاصمة في موعدها غدا الأربعاء، وذلك بالتنسيق بين رابطة الأندية وهيئة الأرصاد الجوية".

وأضاف "سيتم موافاتنا بالحالة غدا ظهرا، وعلى أساسه سيتم اتخاذ القرار المناسب، ونضع في الأولوية سلامة جميع عناصر اللعبة".

وتقام غدا الأربعاء مباراتين في دور الثمانية لكأس عاصمة مصر، الأولى بين وادي دجلة وطلائع الجيش، والثانية بين إنبي وبتروجت.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كافة أنشطة مراحل الناشئين والشباب بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع غدا على جمهورية مصر العربية.

وأيضا قرر الزمالك إلغاء مرانه غدا الأربعاء للسبب ذاته.