كرة سلة – الاتصالات يهزم الأهلي في أولى مباريات نصف نهائي الدوري

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتصالات - كرة سلة

تغلب المصرية للاتصالات على الأهلي في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري المصري للرجال بنتيجة 102-86.

وتقام السلسلة على صالة العاصمة الإدارية.

وتفوق المصرية للاتصالات من بداية المباراة ووسع الفارق أكثر من مرة.

وشهدت المباراة طرد لينوس مدرب الأهلي في الربع الثالث بسبب الاعتراض على قرارات التحكيم.

ومن جانب الأهلي كان إيهاب أمين أكثر المسجلين للنقاط برصيد 20 نقطة، بالإضافة إلى 11 متابعة.

أما من الاتصالات كان كين براون أكثر المسجلين برصيد 20 نقطة.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين غدا الأربعاء في تمام الثامنة مساء.

وكان الزمالك فاز على الاتحاد السكندري في أولى مباريات السلسلة الثانية من نصف النهائي.

الأهلي كرة سلة الاتصالات المصرية للاتصالات
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/525871/كرة-سلة-الاتصالات-يهزم-الأهلي-في-أولى-مباريات-نصف-نهائي-الدوري