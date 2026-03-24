مران منتخب مصر - باستثناء مرموش.. تدريبات بدنية وتسديد على المرمى استعدادا للسعودية

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 22:45

كتب : محمد جمال

واصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة السعودية الودية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وديا يوم 27 مارس الجاري في إطار استعداداته لكأس العالم.

وخاض المنتخب مرانه مساء اليوم الثلاثاء، بمركز المنتخب.

إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر إلى السعودية بطائرة خاصة ظهر الأربعاء خبر في الجول - منتخب مصر يدرس السفر إلى أمريكا مبكرا بعد تعديل مواعيد الدوري استدعاء مدافع الهلال لمنتخب السعودية استعدادا لمواجهة مصر

وتواجد في المران كافة اللاعبين الـ 25 باستثناء عمر مرموش الذي وصل في وقت متأخر اليوم قبل المران.

وبدأ مران المنتخب بتدريبات بدنية وجمل فنية، ثم تقسيمة وتسديد على المرمى.

وسيغادر المنتخب ظهر الأربعاء متجها إلى السعودية على متن طائرة خاصة.

وانطلق يوم الأحد معسكر منتخب مصر لشهر مارس الحالي في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السعودية وإسبانيا في التجمع الأخير قبل كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي وديا يوم الجمعة 27 مارس على ملعب الإنماء بجدة، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

قبل مواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء 31 مارس الساعة التاسعة مساءً على ملعب أر سي دي إي، ملعب نادي إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لكأس العالم المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر إلى السعودية بطائرة خاصة ظهر الأربعاء مرموش يعلن وصوله إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: رحيل باريونوفو مدرب الأحمال البرازيلي في جهاز المنتخب خبر في الجول - منتخب مصر يدرس السفر إلى أمريكا مبكرا بعد تعديل مواعيد الدوري موندو ديبورتيفو توضح سبب غياب يامال عن تدريب إسبانيا قبل وديتي مصر وصربيا استبعاد مدافع السعودية من مواجهة مصر إبراهيم حسن: صلاح عنصر أساسي ومهم في اختياراتنا.. ونتابع هيثم منذ فترة طويلة تدريبات فردية لـ يامال قبل وديتي صربيا ومصر
طه عزت لـ في الجول: مباريات كأس العاصمة في موعدها رغم العاصفة 8 دقيقة | الدوري المصري
"التعامل بالجنيه وربط الشرط الجزائي بالأداء".. إجراءات جديدة من لجنة الرياضة لضبط السوق 24 دقيقة | الدوري المصري
6 مباريات حاسمة.. ذا أثلتيك: غياب إيزي شهر على الأقل بسبب الإصابة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – الاتصالات يهزم الأهلي في أولى مباريات نصف نهائي الدوري 31 دقيقة | كرة سلة
مران منتخب مصر - باستثناء مرموش.. تدريبات بدنية وتسديد على المرمى استعدادا للسعودية 40 دقيقة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر إلى السعودية بطائرة خاصة ظهر الأربعاء 48 دقيقة | منتخب مصر
حجز مكانا بين الأساطير.. قائمة طويلة من إنجازات استثنائية لـ صلاح بقميص ليفربول 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة – قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يهزم القناة ويواجه الأحمر لتحديد بطل الدوري 56 دقيقة | كرة طائرة
