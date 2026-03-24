إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر إلى السعودية بطائرة خاصة ظهر الأربعاء

أعلن إبراهيم حسن مدير المنتخب، موعد سفر الفريق إلى السعودية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وديا يوم 27 مارس الجاري في إطار استعداداته لكأس العالم.

وكشف إبراهيم حسن عبر حساب اتحاد الكرة الرسمي "المنتخب سيغادر ظهر الأربعاء على متن طائرة خاصة متجها إلى السعودية".

كما أوضح مدير المنتخب "سنخوض المران الأول في السعودية في تمام السابعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة."

وانطلق يوم الأحد معسكر منتخب مصر لشهر مارس الحالي في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السعودية وإسبانيا في التجمع الأخير قبل كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي وديا يوم الجمعة 27 مارس على ملعب الإنماء بجدة، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

قبل مواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء 31 مارس الساعة التاسعة مساءً على ملعب أر سي دي إي، ملعب نادي إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لكأس العالم المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)