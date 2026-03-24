كرة طائرة – قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يهزم القناة ويواجه الأحمر لتحديد بطل الدوري

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 22:29

كتب : FilGoal

الزمالك كرة طائرة

فاز فريق الكرة الطائرة للرجال في الزمالك على القناة بثلاثة أشواط دون رد.

وذلك في الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية للدوري.

وبذلك يلتقي الزمالك مع الأهلي غدا الأربعاء، في المباراة الحاسمة للقب الدوري المصري للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وتغلب الأهلي على الطيران في الجولة ذاتها.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك غدا الأربعاء في الجولة الختامية من الدوري.

ويحتاج الزمالك للفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 أو 3-0 للتتويج باللقب.

بينما يحتاج الأهلي للفوز بشوطين فقط لحسم اللقب لصالحه.

