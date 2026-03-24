حرصا على سلامة اللاعبين والمدربين.. تأجيل كافة مباريات الناشئين والشباب

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 21:53

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة تأجيل كافة مباريات الناشئين والشباب يومي الأربعاء والخميس.

وتمر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وأعلن اتحاد الكرة "حرصاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، تأجيل جميع مباريات مسابقات الناشئين والشباب المقرر لها غداً الأربعاء وبعد غد الخميس 25 و26 مارس الحالي، في جميع الأفرع والمناطق."

أخبار متعلقة:
وكشف اتحاد الكرة عن تحديد موعد المباريات في وقت لاحق.

وأتم اتحاد الكرة "جاء هذا القرار، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة."

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

كما يخوض المنتخب الأول معسكر قبل السفر لخوض مباراتي السعودية وإسبانيا الوديتين استعدادا لكأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي وديا يوم الجمعة 27 مارس على ملعب الإنماء بجدة، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

قبل مواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء 31 مارس الساعة التاسعة مساءً على ملعب أر سي دي إي، ملعب نادي إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لكأس العالم المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

اتحاد الكرة الأحوال الجوية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/525865/حرصا-على-سلامة-اللاعبين-والمدربين-تأجيل-كافة-مباريات-الناشئين-والشباب