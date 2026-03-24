حرصا على سلامة اللاعبين والمدربين.. تأجيل كافة مباريات الناشئين والشباب

قرر اتحاد الكرة تأجيل كافة مباريات الناشئين والشباب يومي الأربعاء والخميس.

وتمر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وأعلن اتحاد الكرة "حرصاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، تأجيل جميع مباريات مسابقات الناشئين والشباب المقرر لها غداً الأربعاء وبعد غد الخميس 25 و26 مارس الحالي، في جميع الأفرع والمناطق."

وكشف اتحاد الكرة عن تحديد موعد المباريات في وقت لاحق.

وأتم اتحاد الكرة "جاء هذا القرار، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة."

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

كما يخوض المنتخب الأول معسكر قبل السفر لخوض مباراتي السعودية وإسبانيا الوديتين استعدادا لكأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي وديا يوم الجمعة 27 مارس على ملعب الإنماء بجدة، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

قبل مواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء 31 مارس الساعة التاسعة مساءً على ملعب أر سي دي إي، ملعب نادي إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لكأس العالم المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.