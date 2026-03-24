بعد قرار الرابطة.. الزمالك يعلن تأجيل عودة الفريق للتدريبات

أعلن نادي الزمالك تأجيل عودة الفريق للتدريبات لمدة 24 ساعة.

وكشفت عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن قرار معتمد جمال المدير الفني للفريق، بتأجيل عودة الفريق بعد قرار رابطة الأندية المصرية بتأجيل مباراة المصري.

قررت رابطة الأندية المصرية تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج بلقب الدوري بعد خروج الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري من البطولات القارية.

وسيتم تأجيل الجولة الأولى 3 أيام بسبب عودة المنتخب من إسبانيا يوم 1 أبريل.

وبذلك تقام الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري يوم 6 و7 أبريل بدلا من يوم 3 كما كان مقررا له.

ويلتقي الزمالك أمام المصري في أول جولات المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري يوم 6 إبريل المقبل، بدلا من 3 من الشهر نفسه.

وأوضح عبد الناصر في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الفريق سيستأنف تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية، بدلًا من يوم الخميس.

ويلتقي الزمالك أمام المصري الثامنة مساء الإثنين 6 إبريل على استاد برج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وتأهلت 7 فرق لمرحلة حسم لقب الدوري، وهم الزمالك، وبيراميدز، والأهلي، وسيراميكا كليوباترا، والمصري، وسموحة، وإنبي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف أمام بيراميدز.