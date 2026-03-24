سباليتي يرغب في ضم 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي لـ يوفنتوس

طلب لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التعاقد مع ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك ضمن مفاوضاته مع إدارة النادي لتجديد عقده.

وبحسب التقارير التي ذكرتها صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، يرغب سباليتي في التعاقد مع حارس ليفربول أليسون بيكر، الذي سبق وأن دربه في روما بين عامي 2016 و2017، حيث يُعد الحارس البرازيلي الخيار الأول لتعويض الثنائي ماتيا بيرين وميكيلي دي جريجوريو المتوقع رحيلهما.

ويُعد أليسون أحد أبرز حراس المرمى في العالم، بعدما خاض أكثر من 330 مباراة مع ليفربول وتوج بعدة ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لكن مستقبله بات محل شك مع اقتراب دخوله العام الأخير في عقده.

وكان سباليتي قد تولى تدريب يوفنتوس في أكتوبر الماضي خلفًا لـ إيجور تودور بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، وحقق 16 انتصارًا في 30 مباراة بجميع المسابقات، لكن تراجع النتائج في الدوري الإيطالي، بتحقيق 4 انتصارات فقط في آخر 10 مباريات، أدى إلى تراجع الفريق للمركز الخامس وخروجه من مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا قبل 8 جولات من النهاية.

ورغم ذلك، ترى إدارة يوفنتوس أن سباليتي هو الرجل المناسب لقيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل، وسط تقارير تشير إلى إمكانية إعلان تمديد عقده قبل عيد الفصح، على أن يُعقد اجتماع حاسم خلال الأسبوع المقبل لحسم الاتفاق على عقد جديد لمدة عامين، بعدما جرت بالفعل محادثات أولية بين الطرفين، كشف خلالها المدرب الإيطالي عن أهدافه في سوق الانتقالات.

كما يستهدف سباليتي ضم قائد مانشستر سيتي برناردو سيلفا، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، وقد يكون متاحًا في صفقة انتقال حر، في ظل ترقب عدة أندية أوروبية لوضعه، من بينها بنفيكا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

أما الهدف الثالث فهو إعادة راندال كولو مواني إلى يوفنتوس، بعدما لعب للفريق معارًا في النصف الثاني من موسم 2024-25 قادمًا من باريس سان جيرمان، قبل انتقاله لاحقًا إلى توتنام على سبيل الإعارة.

ويرغب سباليتي في الاعتماد عليه بجانب دوسان فلاهوفيتش، الذي يسعى النادي للإبقاء عليه رغم اقتراب نهاية عقده.

وتشير الأرقام إلى أن كولو مواني لم يقدم أفضل مستوياته مع توتنام هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف في 34 مباراة، لكنه تألق بقميص يوفنتوس سابقًا بإحرازه 10 أهداف في 22 مباراة، وهو ما يعزز رغبة المدرب في استعادته خلال الفترة المقبلة.