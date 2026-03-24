كرة سلة – الزمالك يحسم أولى مباريات سلسلة نصف النهائي بالفوز على الاتحاد

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال بنتيجة 80-75.

وتغلب الزمالك على الاتحاد في المباراة التي أقيمت في صالة برج العرب.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين أيضا في صالة برج العرب.

قبل أن تنتقل السلسلة إلى صالة العاصمة الإدارية الجديدة في المباراتين الثالثة والرابعة.

بدأ الاتحاد السكندري المباراة بقوة وتفوق على الزمالك ووصلت النتيجة 15-0 لصالح الأخضر.

وانتهى الربع الأول بتقدم الاتحاد 27-18.

لكن الزمالك عاد في الربع الثاني وتقدم بنتيجة 45-37.

واستمر تفوق الزمالك في الربع الثالث الذي انتهى لصالح الأبيض 58-52.

إلى أن حسم الزمالك المباراة لصالحه في الشوط الرابع.

وكان بيير جاكسون لاعب الاتحاد السكندري هو أكثر المسجلين في المباراة بـ35 نقطة، يليه ميدو طه.

ثم ألبيرت جيمس من الزمالك والذي سجل 20 نقطة.

وتقام المباراة الثانية غدا الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء.