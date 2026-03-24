تقرير إسباني: كارثة في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي.. وفصل الطاقم الطبي بالكامل

كشفت تقارير صحيفة إسبانية عن خطأ كارثي في ريال مدريد بشأن إصابة كيليان مبابي.

وأكدت إذاعة كوبي الإسبانية، صحة تقرير راديو مونت كارلو، حول خطأ ريال مدريد في تشخيص إصابة ريال مدريد.

وذكرت الإذاعة الإسبانية "الجهاز الطبي لريال مدريد قام بفحص الركبة اليمنى السليمة بدلا من اليسرى المصابة."

وأضافت "مبابي توجه إلى أحد الأطباء في فرنسا بعد غضبه من التشخيص الخاطئ لأطباء مدريد."

وتابعت "الطبيب أخبر مبابي أن الطاقم الطبي في ريال المدريد أخفق في تشخيص حالته واقترح برنامجا لتقوية العضلات مكّنه من تجنب الجراحة والتعافي."

وأتم تقرير كوبي "تم فصل الطاقم الطبي لريال مدريد بالكامل في يناير الماضي، وتردد وقتها أن السبب هو كثرة الإصابات في ريال مدريد، قبل أن يتم التأكد من السبب الحقيقي في تشخيص إصابة مبابي الخاطئ."

وكان مبابي يعاني من مشكلة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى منذ نهاية 2025، وواصل اللعب رغم الآلام، قبل أن يتم تشخيصه في بداية مارس بالتواء في الركبة، ما تسبب في غيابه عن خمس مباريات، وسط تقارير تحدثت عن احتمالية خضوعه لعملية جراحية قد تهدد مشاركته في كأس العالم 2026.

لكن ريال مدريد أكد لاحقًا عدم الحاجة لأي تدخل جراحي، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة كبديل في مباراتي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد. كما تم استدعاؤه لقائمة منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي لمواجهتي البرازيل وكولومبيا الوديتين في الولايات المتحدة.

وقال مبابي في تصريحات نقلها راديو مونت كارلو: "الركبة بخير، أفضل بكثير، الأمور تسير بشكل جيد، رغم أن هناك الكثير من التكهنات والأكاذيب التي قيلت حولها"