مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: رحيل باريونوفو مدرب الأحمال البرازيلي في جهاز المنتخب

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 19:23

كتب : محمد جمال

مانويل باريونوفو

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاكتفاء بعنصر واحد مدرب للأحمال في الجهاز الفني.

ويخوض المنتخب معسكره خلال توقف مارس الجاري استعدادا لمواجهتي السعودية وإسبانيا.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ لـ FilGoal.com، عن رحيل مانويل باريونوفو مدرب الأحمال البرازيلي.

وقال المصدر: "رحيل مانويل باريونوفو مدرب الأحمال البرازيلي في جهاز منتخب مصر بعد نهاية عقده في شهر فبراير."

وأضاف "اكتفى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بالأرجنتيني دييجو إيجينيو."

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر

حسام حسن المدير الفني

إبراهيم حسن مدير المنتخب

طارق سليمان المدرب

محمد عبد الواحد مساعد المدرب

سعفان الصغير مدرب حراس مرمى

الأرجنتيني دييجو إيجينيو مدرب أحمال

وليد بدر المدير الإداري

محمود سليم محلل أداء

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي وديا يوم الجمعة 27 مارس على ملعب الإنماء بجدة، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

قبل مواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء 31 مارس الساعة التاسعة مساءً على ملعب أر سي دي إي، ملعب نادي إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لكأس العالم المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

