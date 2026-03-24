مبابي: ركبتي بخير.. تعافيت بشكل كامل من الإصابة

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 19:16

كتب : ذكاء اصطناعي

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

أكد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، تحسن حالته البدنية بعد الإصابة التي عانى منها مؤخرًا في الركبة، كما رد على ما وصفه بـ"الأكاذيب" التي تم تداولها بشأن وضعه الصحي.

وكان مبابي يعاني من مشكلة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى منذ نهاية 2025، وواصل اللعب رغم الآلام، قبل أن يتم تشخيصه في بداية مارس بالتواء في الركبة، ما تسبب في غيابه عن خمس مباريات، وسط تقارير تحدثت عن احتمالية خضوعه لعملية جراحية قد تهدد مشاركته في كأس العالم 2026.

لكن ريال مدريد أكد لاحقًا عدم الحاجة لأي تدخل جراحي، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة كبديل في مباراتي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد. كما تم استدعاؤه لقائمة منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي لمواجهتي البرازيل وكولومبيا الوديتين في الولايات المتحدة.

وقال مبابي في تصريحات نقلها راديو مونت كارلو: "الركبة بخير، أفضل بكثير، الأمور تسير بشكل جيد، رغم أن هناك الكثير من التكهنات والأكاذيب التي قيلت حولها. هذه هي حياة اللاعب المحترف، اعتدنا على سماع أشياء غير مؤكدة وبدون أساس".

وكشف المهاجم الفرنسي أنه خضع لفحوصات دقيقة في باريس بالتعاون مع الطاقم الطبي لريال مدريد، مؤكدًا أنه بات جاهزًا بنسبة 100%، حيث قال: "تعافيت بالكامل. كنت محظوظًا بالحصول على التشخيص الصحيح، وتمكنا من وضع الخطة الأفضل للعودة بأفضل حالة ممكنة لنهاية الموسم مع ريال مدريد وكأس العالم".

وأضاف: "كنت أريد معرفة كل شيء عن ركبتي، لأن الأمر كان يزعجني. أجريت العديد من الفحوصات مع مختصين، ومعرفة المشكلة كانت خطوة مهمة نحو التعافي".

وفيما يتعلق بإدارة مجهوده مع النادي قبل كأس العالم، شدد مبابي على أنه لا توجد أي مخاوف، مؤكدًا أنه اعتاد اللعب تحت ضغط كبير، بعدما خاض نسختين من المونديال وحقق اللقب في إحداهما.

وبات مبابي جاهزًا للمشاركة مع منتخب فرنسا تحت قيادة ديدييه ديشامب في مواجهة البرازيل، حيث يسعى لمواصلة مطاردة رقم أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي.

