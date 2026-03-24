كرة يد - "من أجل شيء ينقص تاريخ البرتغال".. محمد علي يمدد تعاقده مع سبورتنج لشبونة

أعلن نادي سبورتنج لشبونة، تمديد عقد محمد علي حارس مرمى منتخب مصر والنادي البرتغالي.

ويخوض محمد علي موسمه الثاني مع سبورتنج لشبونة بعدما انضم للفريق في صيف 2024.

وتوج محمد علي في موسمه الأول ببطولتي الدوري والسوبر البرتغاليين.

وقال علي في تصريحات لموقع سبورتنج لشبونة الرسمي: "سبورتنج لشبونة بمثابة عائلتي وأن سعيد للغاية بالاستمرار مع الفريق، وآمل أن أقدم المزيد."

وأضاف "هناك الكثير لأفعله في البطولة، لأصنع التاريخ للنادي في البرتغال ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة اليد. أشعر أن هناك شيئًا ما ينقص تاريخ البرتغال، وتاريخ النادي، ولهذا السبب أريد البقاء هنا لبضع سنوات أخرى، لأحاول كتابة التاريخ للفريق والنادي."

وأكمل "فزنا بـ 8 ألقاب متتالية لكنني أريد أن أقدم المزيد لتاريخ النادي."

وأتم "جماهير سبورتنج لها مكانة خاصة في قلبي. أحد أسباب رغبتي في البقاء في النادي هو شعوري بأنني فرد من العائلة، ليس فقط داخل الفريق والنادي، سواء فزت أو خسرت، فهم دائماً معك."

وقال كارلوس كارنيرو، منسق كرة اليد في نادي سبورتنج لشبونة "علي حارس مرمى من الطراز الرفيع، وحارس مرمى منتخب بلاده، نحن سعداء للغاية بوجود حارس مرمى بهذا المستوى والخبرة التي يمتلكها."

وأكمل "مركز حارس المرمى في كرة اليد مركزٌ دقيقٌ للغاية، حيث تُعدّ الخبرة عاملاً حاسماً. أعتقد أنه في أفضل مراحل مسيرته الكروية ويشعر براحة كبيرة في النادي، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لنا أيضاً."