راديو ماركا: حكيمي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، يحلم بالعودة إلى ريال مدريد، وقد يكون مستعدًا للضغط من أجل إتمام هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحفي رامون ألفاريز التابع لراديو ماركا، والمتخصص في أخبار ريال مدريد، فإن الدولي المغربي يرغب بالفعل في العودة إلى “سانتياجو برنابيو”، وهو ما يعيد إلى الواجهة شائعات قديمة حول مستقبله.

ويُعد المصدر مقربًا نسبيًا من أخبار النادي الملكي، خاصة أنه يتابعه عدد كبير من الصحفيين، من بينهم فابريزيو رومانو.

حكيمي، الذي وُلد في مدريد وتدرج في أكاديمية ريال، لم يخض سوى 17 مباراة مع الفريق الأول قبل رحيله، وهو ما قد يفسر رغبته في العودة لإثبات نفسه بقميص النادي. وكيل اللاعب كان قد صرّح سابقًا بأن ريال مدريد “هو بيته”، في إشارة واضحة إلى ارتباطه العاطفي بالنادي.

ورغم ذلك، فإن إتمام الصفقة يبدو معقدًا للغاية، حيث يمتد عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2029، وهو ما يمنح النادي الفرنسي قوة كبيرة في أي مفاوضات. كما أن بيع أحد أفضل الأظهرة في العالم إلى منافس مباشر في دوري أبطال أوروبا لن يكون قرارًا سهلًا.

التقارير تشير إلى أن تحسن العلاقات بين الناديين قد يساعد نظريًا، لكن الواقع يؤكد أن باريس لن يوافق على الصفقة إلا في حال طلب اللاعب الرحيل بشكل صريح، وحتى في هذه الحالة سيطلب مبلغًا لا يقل عن 70 مليون جنيه إسترليني، وهو تقييمه الحالي في سوق الانتقالات.

الأمر يزداد تعقيدًا مع تعاقد ريال مدريد بالفعل مع ترينت ألكسندر-أرنولد في نفس المركز، ما يقلل من الحاجة الملحة لضم ظهير أيمن جديد، بالإضافة إلى ضرورة أن يجد باريس بديلًا مناسبًا قبل التفكير في بيع حكيمي.

وبناءً على كل هذه المعطيات، تبدو عودة حكيمي إلى ريال مدريد صفقة صعبة للغاية في الوقت الحالي، وقد تكون أقرب إلى المستحيل ما لم تحدث تغييرات كبيرة في موقف جميع الأطراف.