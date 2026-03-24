كرة طائرة - قبل مواجهة الزمالك.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بالعلامة الكاملة

واصل فريق الأهلي انتصاراته في مسابقة الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة بالعلامة الكاملة.

وتغلب الأهلي على الطيران في الجولة السادسة من المرحلة النهائية وقبل الأخيرة في الدوري.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي (25-18، 25-19، 25-19)

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة منفردا من ستة انتصارات.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك غدا الأربعاء في الجولة الختامية من الدوري.

ويواجه الزمالك بعد قليل فريق القناة، وحال فاز بنتيجة 3-0 أو 3-1 يكون الدربي غدا حاسما لتحديد بطل الدوري.

إذ يحتاج الزمالك وقتها الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0 أو 3-1 لحصد اللقب.

بينما يكفي الأهلي الفوز بشوطين فقط من أجل التتويج.

أما في حالة خسارة الزمالك أو الفوز على القناة 3-2، يتوج وقتها الأهلي باللقب مباشرة.