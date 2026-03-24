خبر في الجول - مكافآت وعقوبات غير مسبوقة.. لائحة مالية خاصة من الأهلي قبل ختام الدوري

يجهز النادي الأهلي لائحة مالية خاصة بالمباريات الستة المقبلة على لقب بطولة الدوري.

وودع الأهلي منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام الترجي التونسي.

وتنطلق مرحلة المنافسة على لقب الدوري يوم 6 أبريل المقبل على أن تكون الجولة الختامية يوم 15 مايو.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يجهز لائحة مالية خاصة بالمباريات الستة المقبلة في الدوري وستشمل مكافآت مالية كبيرة حال التتويج باللقب بجانب عقوبات مالية ضخمة حال الخسارة.

وسيتم إخطار اللاعبين بذلك عند العودة للتدريبات بعد الراحة التي حصلوا عليها.

وقررت رابطة الأندية المصرية تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج بلقب الدوري.

ويأتي ذلك بعد خروج الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري من البطولات القارية.

وتأتي مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم كالآتي:

الثلاثاء 7 أبريل - سيراميكا كليوباترا × الأهلي - الدوري المصري.

السبت 11 أبريل - الأهلي × سموحة - الدوري المصري.

الإثنين 27 أبريل - بيراميدز × الأهلي - الدوري المصري.

الجمعة 1 مايو - الزمالك × الأهلي - الدوري المصري.

الثلاثاء 5 مايو - الأهلي × إنبي - الدوري المصري.

الجمعة 15 مايو - المصري × الأهلي - الدوري المصري.