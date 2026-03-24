بعد تعديل الرابطة.. جدول مباريات الأهلي حتى ختام الموسم

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 17:33

كتب : محمد سمير

الأهلي - بيان رسمي

قررت رابطة الأندية المصرية تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج بلقب الدوري.

ويأتي ذلك بعد خروج الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري من البطولات القارية.

وتنطلق مرحلة المنافسة على لقب الدوري يوم 6 أبريل المقبل على أن تكون الجولة الختامية يوم 15 مايو.

وسيتم تأجيل الختام بخوض مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في وقت لاحق حال حسم الأبيض تأهله إلى نهائي الكونفدرالية.

وتأتي مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم كالآتي:

الثلاثاء 7 أبريل - سيراميكا كليوباترا × الأهلي - الدوري المصري.

السبت 11 أبريل - الأهلي × سموحة - الدوري المصري.

الإثنين 27 أبريل - بيراميدز × الأهلي - الدوري المصري.

الجمعة 1 مايو - الزمالك × الأهلي - الدوري المصري.

الثلاثاء 5 مايو - الأهلي × إنبي - الدوري المصري.

الجمعة 15 مايو - المصري × الأهلي - الدوري المصري.

