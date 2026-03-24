بعد تعديل الرابطة.. جدول مباريات الزمالك في الدوري والكونفدرالية حتى ختام الموسم

قررت رابطة الأندية المصرية تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج بلقب الدوري.

ويأتي ذلك بعد خروج الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري من البطولات القارية.

وتنطلق مرحلة المنافسة على لقب الدوري يوم 6 أبريل المقبل على أن تكون الجولة الختامية يوم 15 مايو.

وسيتم تأجيل مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية حال حسم الأبيض تأهله إلى نهائي الكونفدرالية.

وتأتي مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الموسم كالآتي:

الإثنين 6 أبريل - المصري × الزمالك - الدوري المصري.

الأحد 12 أبريل - شباب بلوزداد × الزمالك - ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

الأحد 19 أبريل - الزمالك × شباب بلوزداد - إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

الخميس 23 أبريل - الزمالك × بيراميدز - الدوري المصري.

الإثنين 27 أبريل - الزمالك × إنبي - الدوري المصري.

الجمعة 1 مايو - الزمالك × الأهلي - الدوري المصري.

الثلاثاء 5 مايو - سموحة × الزمالك - الدوري المصري.

السبت 9 مايو - ذهاب نهائي الكونفدرالية - خارج مصر.

الجمعة 15 مايو - الزمالك × سيراميكا كليوباترا - الدوري المصري.

*يتم تأجيل المباراة حال تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية*

السبت 16 مايو - إياب نهائي الكونفدرالية - استاد القاهرة.