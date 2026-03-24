بعد تعاقده مع أورلاندو سيتي.. جريزمان يوجه رسالة مؤثرة لجماهير أتليتكو مدريد

وجه أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد رسالة مؤثرة لجماهير فريقه بعد تأكد رحيله الصيف المقبل.

وأعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي يوم الثلاثاء ضم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد، ولكن بداية من الصيف المقبل.

وجاءت رسالة جريزمان على النحو التالي:

ليس من السهل أن أعبّر بالكلمات عما أشعر به، لأن هذا النادي هو بيتي وأنتم عائلتي.

لقد كانت رحلة لا تُصدق، مليئة بالمباريات التي لا تُنسى، والأهداف، والفرح، وشغف لا يمكن أن يفهمه إلا من يعيش معنى حب الأتلتي.

لكن دعونا نترك المستقبل للمستقبل في الوقت الحالي، لأنني لم أرحل بعد. لا تزال أمامي أشهر بهذا القميص، أشهر لأقاتل بكل ما لدي داخل ملعبنا وخارجه، لأرفع كأس الملك، ولنحلم بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أوروبا.

ما زال أمامنا الكثير من الفرص لنكون سعداء. أريد أن تكون كل دقيقة متبقية لي هنا تكريمًا لهذا الشعار. الأفضل لم يأتِ بعد. وسنفعلها معًا كما نفعل دائمًا.

مستقبلي لا يزال روخيبلانكوس حتى آخر نفس في هذا الموسم. وقلبي سيبقى كذلك إلى الأبد.

عقد جريزمان مع ناديه الإسباني كان ممتدا حتى صيف 2027.

وأوضح نادي أورلاندو سيتي عبر موقعه: "لقد نجحنا في الحصول على توقيع أسطورة كرة القدم العالمية والفائز بكأس العالم 2018، أنطوان جريزمان، قادمًا من أتليتكو مدريد".

وأضاف "سينضم اللاعب إلى النادي في يوليو 2026 بعقد يمتد حتى موسم 2027–2028، مع خيار التمديد لموسم 2028–2029.

ومن المتوقع أن يرتدي البالغ من العمر 35 عاما القميص رقم 7 مع أورلاندو سيتي.

فيما أفاد أتليتكو مدريد عبر موقعه: "توصل نادي أتليتكو مدريد ونادي أورلاندو سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال أنطوان جريزمان إلى النادي الأمريكي بدءًا من الموسم المقبل".

تنهي هذه الخطوة مفاوضات استمرت لأسابيع، حيث كان أورلاندو يأمل في البداية إقناع جريزمان بالانضمام قبل إغلاق نافذة الانتقالات الرئيسية للدوري هذا الشهر، إلا أن أسطورة أتليتكو قرر في النهاية البقاء مع ناديه في ظل سعيه للفوز بلقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وتلقى أنطوان جريزمان عرضا من أورلاندو سيتي الأمريكي للتعاقد معه وترك أتلتيكو مدريد قبل نهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب رفض وفضل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم.

قبل أيام، قال جريزمان في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "قررت تأجيل رحيلي حتى الصيف لأنني أرغب في تحقيق إنجازات كبيرة مع أتلتيكو مدريد".

وواصل "أشعر براحة كبيرة هنا، وأحصل على فرص للعب، كانت البداية صعبة، لكن بالعمل الجاد وحبي لكرة القدم، أصبح كل شيء أسهل، إلى جانب دعم عائلتي".

وأردف "أنا في حالة جيدة جدا داخل النادي الآن، وتأقلمي جاء بفضل اجتهادي، وشغفي باللعبة، والدعم الكبير من عائلتي".

وعن أهداف الموسم الحالي قال: "أطمح كثيرا للفوز بـ كأس ملك إسبانيا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لا يمكنك الاختيار بينهما، يجب تحقيق الاثنين معا".

وانضم أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد صيف 2015 قادما من ريال سوسيداد ورحل عن الفريق وانضم إلى برشلونة صيف 2020، وعاد من جديد إلى أتلتيكو مدريد صيف 2023.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 43 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.